Редвуд-Сити, США, , 21:15 — REGNUM Компания Electronic Arts предложила геймерам получить месяц подписки на сервис Origin Access за $0,99. Об этом 16 июня сообщил журнал PC Gamer.

Акция продлится до 29 июня 2020 года, отмечается, что предложением могут воспользоваться те геймеры, которые в настоящее время не имеют активных подписок.

Кроме того, за обозначенную цену можно получить доступ лишь к подпискам Origin Access и Access Basic. После того, как первый месяц подписки истечёт, пользователи сервиса смогут продлить её по стандартной цене — $4,99.

Напомним, Electronic Arts запустила сервис подписки до появления Games Pass для Windows. На сегодня библиотека игр Origin является одной из самых обширных среди подобных платформ.

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