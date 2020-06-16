Редвуд-Сити, США, 16 июня 2020, 21:15 — REGNUM Компания Electronic Arts предложила геймерам получить месяц подписки на сервис Origin Access за $0,99. Об этом 16 июня сообщил журнал PC Gamer.
Акция продлится до 29 июня 2020 года, отмечается, что предложением могут воспользоваться те геймеры, которые в настоящее время не имеют активных подписок.
Кроме того, за обозначенную цену можно получить доступ лишь к подпискам Origin Access и Access Basic. После того, как первый месяц подписки истечёт, пользователи сервиса смогут продлить её по стандартной цене — $4,99.
Напомним, Electronic Arts запустила сервис подписки до появления Games Pass для Windows. На сегодня библиотека игр Origin является одной из самых обширных среди подобных платформ.
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