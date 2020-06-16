Астрахань, , 21:00 — REGNUM В Астрахани суд наложил штраф на владелицу кафе, в котором во время банкета под гостями провалился пол. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

Директор кафе в Трусовском районе знала, что помещение не отвечает требованиям безопасности и требует капитального ремонта, но продолжила принимать заказы на различные мероприятия. 30 декабря 2019 года во время банкета под гостями обрушился пол, и несколько человек провалились в подвал. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Женщину признали виновной по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ей назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

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