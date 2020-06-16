Пекин, , 20:58 — REGNUM Сообщение об отмене более 900 внутренних авиарейсов сделали международные аэропорты Шоуду и Дасин в столице Китая, городе Пекине. Информация 16 июня приведена на электронных табло аэропортов.

В аэропорту Шоуду отменены 634 авиарейса из около 1100 запланированных. В аэропорту Дасин отменены 295 из 558 запланированных авиарейсов.

Вечером 16 июня власти Пекина в связи со вспышкой коронавируса в городе повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения с третьего до второго уровня. Начиная с 17 июня, гражданам из ряда районов Пекина с высоким уровнем эпидемиологической угрозы будет запрещено покидать город. Всем остальным горожанам рекомендовано не покидать город без острой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вводе пропускного режима китайскими властями при выезде из Пекина в связи со вспышкой коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади».

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