Липецк, , 20:50 — REGNUM В Липецкой области число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 возросло до 11. За сутки было подтверждено два случая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе было выявлено 3113 случаев заражения коронавирусом: 1437 человек выздоровели и были выписаны, 11 человек умерли, 1665 — на лечении.

Получают лечение на дому 1388 пациентов с лёгкой формой заболевания. В больницах находятся 277 человек с подтверждённым вирусом и 662 человека с подозрением на заражение.

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