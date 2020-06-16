Лондон, , 20:33 — REGNUM Цены на нефть продолжают находиться в хорошем плюсе в ходе торгов 16 июня, обе основные марки поднялись в цене примерно на 3%.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подорожали на $1,14 (2,87%), до $40,86 за баррель. Диапазон марки составляет $38,97 — $41,65 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене на $1,11 (2,99%), до $38,23 за баррель. Минимум торгов WTI пока составляет $36,38 за баррель, максимум — $39,06 за баррель.

Читайте также: Нефть поднялась выше $41 за баррель