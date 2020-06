Вашингтон, , 20:33 — REGNUM К пакету Command & Conquer Remastered Collection выпустили уже более 2 тыс. модификаций (модов). Об этом 16 июня сообщила Twitter-страница Official CnC.

Администрация аккаунта попросила геймеров назвать их любимые дополнения. Стоит отметить, что большинство из этих модов являются пользовательскими картами, однако есть и весьма интересные варианты, изменяющие игровой процесс.

Например, одна из модификаций пытается улучшить искуственный интеллект противников, другая вносит изменения в механику увеличения и уменьшения масштаба. Существует также мод, который позволяет игроку укреплять позиции при помощи мешков с песком.

Релиз Command & Conquer Remastered Collection состоялся 5 июня 2020 года. В пакет входят два ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) классических стратегий Command & Conquer и Red Alert.

