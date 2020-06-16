Екатеринбург, , 20:34 — REGNUM «Коляде-театру» в Екатеринбурге пригрозили прекратить подачу горячей воды из-за долгов. Об этом сообщил худрук театра Николай Коляда в Facebook.

По информации Коляды, «Свердловэнергосбыт» требует у театра оплатить долг в 51 тысячу рублей. В противном случае театру прекратят подачу тепловой энергии и теплоносителя уже с 29 июня 2020 года.

«Возьму-ка я и оплачу долг из президентского гранта, а? Хорошо будет? Как вы думаете?» — спросил режиссёр.

Как сообщало ИА REGNUM, артисты театра ушли в отпуск на неопределённый период. Коляда уже не раз говорил о финансовых трудностях, с которыми столкнулся театральный коллектив из-за пандемии COVID-19.

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