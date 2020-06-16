Кишинёв, , 20:25 — REGNUM Епископ Бельцкий и Фалештский Молдавской православной церкви Маркел заразился коронавирусом. Как сообщил епископ молдавскому изданию Jurnal, вместе с ним заразились еще четыре священника Бельцкой епархии, всех священнослужителей госпитализировали.

Епископ Маркел призвал граждан соблюдать меры предосторожности против коронавируса и соблюдать все рекомендации врачей.

«Люди должны понять, как опасен этот вирус. Нужно соблюдать все рекомендации врачей. В церкви мы всегда говорим людям во время службы, что надо носить маски, соблюдать дистанцию и соблюдать меры предосторожности. Берегитесь этого опасного вируса. Надеемся, что Бог поможет нам преодолеть этот тяжелый период», — заявил он.

Отметим, что ранее епископ Маркел отрицал опасность эпидемии коронавируса, считая ее надуманной. Он также говорил, что вирус изобрели, чтобы провести насильственную вакцинацию населения и подчинить людей.