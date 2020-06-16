Бухарест, , 20:14 — REGNUM Власти Румынии отменили требования обязательного 14-дневного карантина для прибывающих в страну граждан 17 европейских стран, среди которых соседние Болгария и Венгрия. Как отметили в молдавском посольстве в Румынии, Молдавии в этом списке не оказалось, передает ИА REGNUM.

Граждан стран, которых нет в списке, в том числе Молдавии, румынские власти по-прежнему будут помещать на две недели в изоляцию.

В то же время в посольстве отметили, что Румыния будет еженедельно обновлять список стран, для которых снимаются ограничения.

Отметим, что Молдавию к середине июня накрыла вторая волна заболевания коронавирусом — ежедневное количество заражений практически вдвое выше предыдущего периода и вдвое больше, чем фиксируется в Румынии, где численность населения в семь раз больше.

Общее число заболевших в Молдавии с примерно 2,5 млн населения превысило 12 250 человек, а более 420 человек умерли от последствий коронавируса.

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