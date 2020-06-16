Пекин, , 19:59 — REGNUM В Пекине власти ввели пропускной режим для выезда из города. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают местные СМИ.

Напомним, что в столице Китайской Народной Республики зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Коронавирус был выявлен у людей, связанных с оптовым рынком «Синьфади». В районе Фэнтай, где расположен рынок, был введен режим военного времени.

Власти китайской столицы объявили, что город смогут покинуть только те граждане, которые смогут предоставить результаты недавних анализов, подтверждающие, что они не заражены коронавирусом.

Напомним, что основная вспышка коронавируса в Китае возникла в самом конце 2019 года в городе Ухань. Как именно коронавирус SARS-CoV-2 попал в Ухань — до сих пор вопрос полемики.