Среднеуральск, Свердловская область, , 19:41 — REGNUM Бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия» схиигумен Сергий (Романов) захватил Среднеуральский женский монастырь. Об этом пишут местные СМИ.

Игуменья Варвара пыталась его вразумить, но не смогла. Ей пришлось покинуть обитель. Сейчас она с некоторыми другими монахинями находится в Ново-Тихвинском женском монастыре. А Среднеуральский охраняют казаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня над Сергием прошёл церковный суд. Поводом для этого стали его критические заявления в адрес российской власти. Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня.

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