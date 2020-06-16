Лондон, , 19:40 — REGNUM Список жертв эпидемии коронавируса увеличился в Британии за прошедшие сутки еще на 233 человека, достигнув 41 969, сообщает 16 июня британский минздрав.

По данным ведомства, скачок в численности умерших от COVID-19 вызван тем, что летальные исходы, зафиксированные в выходные, не сразу включаются в общую статистику.

При этом сообщается, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1279, достигнув общего числа в 298 136.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано свыше 7,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 431 тыс. человек умерли от COVID-19.

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