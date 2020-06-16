Перуджа, Италия, , 19:40 — REGNUM Местный совет итальянского региона Умбрия (Перуджа) ограничил применение так называемых «абортивных таблеток» Ru486, передает Adnkronos во вторник, 16 июня.

С конца 2018 года действовала норма, согласно которой «таблетки для добровольного фармакологического прерывания беременности» можно было использовать как в домашних условиях, так и в ходе однодневного пребывания в специализированной клинике.

Согласно новым правилам, желающие использовать такие «таблетки» должны будут находиться в больнице в течение не менее чем трех дней, выдача «таблеток» для домашнего использования запрещена.

Итальянские либералы раскритиковали это решение местного совета, большинством в котором обладает «Лига» Маттео Сальвини, и заявили, что оно ограничивает права женщин.