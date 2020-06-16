Екатеринбург, , 19:38 — REGNUM Следователи составили фоторобот гражданина, который сбил насмерть на полном ходу пожилую женщину, катаясь на роликах в Берёзовском (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Молодой человек славянской внешности, среднего телосложения, ростом около 175−180 см был в экипировке (шлеме чёрного цвета, наколенники, наколотники), спортивной одежде тёмно-болотного цвета (кофту, шорты), очках с оправой чёрного цвета, волосы тёмно-русого цвета. Гражданин имел щетину на лице.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл утром 1 мая 2020 года. Пожилая женщина шла по велодорожке «Тропы здоровья» в Берёзовском, гражданин столкнулся с ней на большой скорости.

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