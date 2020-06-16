Рим, , 19:21 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 16 июня, в Италии умерли 34 405 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 34 (днём ранее — на 26), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 178 526 человек, за день этот показатель увеличился на 1516 (днем ранее — на 640).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 210 (днем ранее — на 301). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 237 500. В настоящее время заражены 24 569 человек — на 1340 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.