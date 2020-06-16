Аддис-Абеба, 16 июня 2020, 19:18 — REGNUM Число случаев COVID-19 в странах Африки к настоящему моменту составляет 252 544, 16 июня сообщает Africa CDC.
По сообщению Африканского союза, в настоящий момент число погибших на континенте достигло 6779. При этом 114 897 пациентов считаются выздоровевшими.
Число случаев COVID-19 в Африке составляет около 2% от выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире, однако это может быть связано с низким числом тестов на SARS-CoV-2 на континенте.
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