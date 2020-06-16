Москва, , 19:13 — REGNUM В Москве через неделю может быть принято решение по открытию заведений общественного питания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас по тому, как мы идём, у меня есть уверенность, что в понедельник (22 июня — прим. ИА REGNUM) у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном варианте, поэтому уже пора реально готовиться к открытию», — цитирует слова мэра ТАСС.

Собянин надеется, что жители Москвы надолго избавились от ограничений, в которых они жили последние месяцы.

Как сообщало ИА REGNUM, снятие оставшихся ограничений, по прогнозу мэра, возможно к середине июля.