Среднеуральск, Свердловская область, , 19:11 — REGNUM В Свердловской области возле Среднеуральского женского монастыря дежурят казаки. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, они патрулируют территорию возле культового учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, монастырь схиигумена Сергия (Романова) перешёл на осадное положение. Игуменья Варвара покинула территорию. Напомним, сейчас бывший «духовник Натальи Поклонской» находится под судом. А ранее он был запрещён в священнослужении.

Читайте ранее в этом сюжете: Монастырь экс-«духовника Поклонской» перешёл на осадное положение