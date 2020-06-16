Додома, , 19:10 — REGNUM Власти Танзании 29 июня планируют открыть школы и все остальные учебные заведения, ранее закрытые из-за эпидемии коронавируса, сообщает портал All Africa.

О предстоящем открытии школ в стране объявил президент Джон Магуфули. Также президент заявил, что в стране к этому моменту должны возобновиться «все социальные мероприятия».

Танзания снимает ограничения с середины мая. В настоящий момент в стране уже разрешены работа университетов и спортивные мероприятия.

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