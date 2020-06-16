Приштина, , 21:21 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 15 июня сообщил, что в результате обследования 397 образцов в крае был выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Ещё пять пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1756 случаев заражения коронавирусом. 34 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 968 пациентов уже здоровы.

Уже второй день в подряд в Косово выявляют свыше ста новых случаев заражения коронавирусом за сутки, чему предшествовало увеличение интенсивности тестирования в полтора раза. Случаи заражения зафиксированы в ряде государственных организаций — Почте Косово, галерее искусств, банковских институтах, торговых компаниях и т. д.