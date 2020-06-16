Архангельск, , 18:55 — REGNUM Власти Архангельской области решили перенести проведение парада Победы с 24 июня на 26 июля. Об этом на брифинге сообщил глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодня рассматривается возможность проведения парада Победы в наш общий праздник, День Военно-морского флота, 26 июля, если не ошибаюсь, последнее воскресенье июля. Этот день, при соответствующей эпидобстановке, рассматривается как день для проведения торжественных мероприятий», — сказал Вахрушев на онлайн-брифинге регионального оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продолжает расти количество зараженных новым коронавирусом. За последние сутки опасная инфекция была подтверждена у 123 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 4032, из них 1188 выздоровели, четверо скончались.