Архангельск, 16 июня 2020, 18:55 — REGNUM Власти Архангельской области решили перенести проведение парада Победы с 24 июня на 26 июля. Об этом на брифинге сообщил глава регионального штаба по коронавирусу Артем Вахрушев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продолжает расти количество зараженных новым коронавирусом. За последние сутки опасная инфекция была подтверждена у 123 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 4032, из них 1188 выздоровели, четверо скончались.