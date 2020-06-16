Москва, , 18:54 — REGNUM До конца 2020 года власти Москвы рассчитывают завершить ревизию всех промышленных зон города и объявить первые аукционы на их застройку. Об этом 16 июня сообщил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в ходе онлайн-встречи с Ассоциацией европейского бизнеса.

В 2020 году, по словам главы департамента, власти города планируют «закончить ревизию всех промышленных зон, понять градостроительный потенциал на каждой промышленной зоне» и объявить первые аукционы «на реализацию девелоперских проектов в промышленных зонах».

Прохоров отметил, что промзоны в Москве занимают около 17% общей площади города.

Он также уточнил, что все крупные инвесторы будут уведомлены о начале соответствующих аукционов.