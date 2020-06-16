Калуга, , 20:51 — REGNUM В Калужской области с начала года зафиксировано более 1240 термоточек, произошло 74 лесных пожара на общей площади 181,12 га, из них — 20,4 га национального парка «Угра». Все пожары были ликвидированы в день обнаружения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

16 июня врио калужского губернатора Владислав Шапша осмотрел новую лесопожарную технику, закупка которой была проведена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Руководителю области продемонстрировали плуги, тракторы «Беларус» и ТСН-4 Алтайского завода «Гранд». При необходимости тракторы можно оперативно доставить к месту крупного пожара. С их помощью распахивают минерализованные полосы для купирования очагов возгораний в местах, где работа другой техники затруднена.

На вооружение лесопожарной службы поступил 31 полноприводный грузопассажирский автомобиль Ульяновского завода. Ключи от пяти из них Владислав Шапша вручил лесным пожарным. Особое внимание врио губернатора уделил работе системы автоматизированного дистанционного мониторинга «Лесохранитель», позволяющей обнаружить возгорания в автоматическом режиме. На средства областного бюджета приобретены 22 системы видеонаблюдения.

Для обеспечения круглосуточного мониторинга на всех участках калужского лесного фонда предстоит закупить дополнительно 23 видеокамеры. Владислав Шапша поддержал это предложение профильного министерства. Он обратил внимание глав муниципальных образований на усиление контроля за проведением профилактических мероприятий в пожароопасный сезон и активизацию разъяснительной работы с населением.

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