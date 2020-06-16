Москва, , 18:42 — REGNUM До середины июля в Москве не снимут оставшиеся ограничения. Об этом 16 июня сообщил мэр Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания.

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно», — цитирует слова мэра ТАСС.

Собянин отметил, что власти Москвы смотрят на течение переходного периода, «чтобы ничего не сорвалось».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 16 июня произошёл очередной этап снятия ограничений. Начали работать летние веранды кафе и ресторанов, стоматологические кабинеты возобновили приём пациентов, возобновили работу различные агентства.

С 23 июня планируется снятие ограничений на работу детсадов, а также открытие фитнес-клубов.