Архангельск, , 18:17 — REGNUM В Архангельской области число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 выросло до 4035, 1188 из них уже выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 123 человек, половина из них — из Северодвинска, в том числе 45 сотрудников градообразующих предприятий. Новые случаи также выявлены в областном центре (30), Новодвинске (11), Устьянском, Няндомском, Котласском, Пинежском, Каргопольском, Вельском и Котласском районах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе, спецкомиссия расследует причины 36 летальных исходов. В настоящее время COVID-19 назван причиной гибели четырех человек.

Всего с начала эпидемии в Архангельской области на коронавирус обследовали 95 389 человек.