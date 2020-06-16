Кейптаун, , 18:16 — REGNUM Демонтировать памятник Луису Боте, первому премьер-министру Южно-Африканского Союза, потребовали участники акции протеста в законодательной столице ЮАР Кейптауне, пишет 16 июня Sunday Times.

Памятник Боте, установленный у здания национального парламента, они считают напоминанием об эпохе колониализма. Участники акции объявили, что будут сносить и другие подобные монументы.

Действительно, участники акции попытались снести памятник, но полиция остановила эти действия: активистов не пустили к монументу.

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Напомним, Южно-Африканский Союз являлся предшественником Южно-Африканской Республики (ЮАР). ЮАС был образован в 1910 г. как доминион Британской империи.

Бота возглавил первое правительство ЮАС. В 1961 г. союз, выйдя из Содружества наций, стал полностью независимым государством — Южно-Африканской Республикой.

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