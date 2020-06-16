Екатеринбург, 16 июня 2020, 18:31 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от руководства Среднеуральским женским монастырём (Свердловская область) игуменью Варвару, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.
Как передаёт портал «66.ру», в структуре заявили о перехвате власти в монастыре Сергием.
«На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители», — сообщили в епархии.
В монастырь назначен новый священник Георгий Викторов, добавили в структуре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергий перевёл монастырь на осадное положение. Судьбу Романова должен решить церковный суд, ранее религиозного деятеля запретили в священнослужении, он не имеет права проповедовать. Однако Сергий уже давно не подчиняется запретам епархии.