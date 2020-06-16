Москва, , 18:14 — REGNUM Раненные в результате стрельбы на Ленинском проспекте в Москве полицейские будут представлены к государственным наградам. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев внесет президенту РФ Владимиру Путину «представление о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя», — заявила Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве 25-летний житель Назрани Ратмир Галаев, по данным следствия, открыл дверь автомобиля сотрудников ГИБДД и начал стрельбу. В результате обыска в квартире нападавшего были обнаружены экстремистские материалы.

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