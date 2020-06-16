Москва, 16 июня 2020, 18:06 — REGNUM Всероссийский марафон #ОставайсяДонором, который «Молодежка ОНФ» организовала совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, объединил участников в 76 регионах страны. Акция проходила в период с 8 по 15 июня и была приурочена к Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня.
8 июня руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыла Всероссийскую донорскую неделю в Центре крови ФМБА России.
В Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Амурской, Астраханской, Брянской, Кемеровской, Нижегородской, Омской, Орловской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Ставропольском краях, а также Приморье, Калмыкии и Севастополе донорами стали главы регионов. Также марафон поддержали известные спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди них: чемпион XXVIII Олимпийских игр, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Александр Поветкин, актер театра и кино Станислав Дужников, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, музыкант и актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер театра и кино, музыкант Валдис Пельш.
К донорскому марафону присоединились участники и финалисты конкурса «Лидеры России», которые организовали на базе Центра крови ФМБА России двухдневную акцию. Спортсмены ассоциации киокусинкай России поддерживают акцию #ОставайсяДонором уже второй раз. В апреле они так же сдавали кровь в данном учреждении.
«Сегодня, в условиях сложной эпидемической обстановки, важно напомнить согражданам о необходимости оставаться донором несмотря на внешние факторы. Серия мероприятий донорской недели дает возможность проявить социальную активность и восполнить банк крови своего города для поддержания неснижаемого запаса высокоэффективных компонентов крови, — прокомментировала временно исполняющая обязанности директора, главный врач Центра крови ФМБА России София Голосова, — Сохранение донорской активности во многих случаях является неотъемлемой частью своевременного оказания медицинской помощи пациентам с серьезными заболеваниями, а также экстренным больным».
Для привлечения участников к акции #ОставайсяДонором была организована рассылка через портал Госуслуги. Благодаря чему почти 9000 человек подтвердили свое желание прийти и сдать кровь в период донорской недели. В их числе и почетные доноры России.
В рамках мероприятий Всероссийского марафона #ОставайсяДонором во всех учреждениях службы крови соблюдается комплекс противоэпидемиологических мероприятий, в т.ч. правил использования средств индивидуальной защиты, масочного режима.
Напоминаем, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре, а также с адресами учреждений и их актуальными «донорскими светофорами» можно на официальном интернет-портале Службы крови https://yadonor.ru/ и https://www.оставайсядонором.рф/