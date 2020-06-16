Москва, , 18:06 — REGNUM Всероссийский марафон #ОставайсяДонором, который «Молодежка ОНФ» организовала совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, объединил участников в 76 регионах страны. Акция проходила в период с 8 по 15 июня и была приурочена к Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня.

8 июня руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыла Всероссийскую донорскую неделю в Центре крови ФМБА России.

«Пропаганду донорства можно приравнять к пропаганде здорового образа жизни, ведь все пришедшие на донацию проходят комплексное обследование организма, — отметила Вероника Скворцова, — Более того, согласно исследованиям ВОЗ, регулярная сдача крови способствует нормализации кровяного давления, уровня глюкозы в крови, гемостаза и ряда других показателей. Безопасная кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи, применяется в чрезвычайных ситуациях и помогает спасать жизни матерей и новорожденных. Поэтому развитие Службы крови — это социальное, затрагивающее интересы всего общества направление, и основной упор сделан на поддержание и стимулирование кадрового донорства».

В Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Амурской, Астраханской, Брянской, Кемеровской, Нижегородской, Омской, Орловской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Ставропольском краях, а также Приморье, Калмыкии и Севастополе донорами стали главы регионов. Также марафон поддержали известные спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди них: чемпион XXVIII Олимпийских игр, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Александр Поветкин, актер театра и кино Станислав Дужников, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, музыкант и актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер театра и кино, музыкант Валдис Пельш.

К донорскому марафону присоединились участники и финалисты конкурса «Лидеры России», которые организовали на базе Центра крови ФМБА России двухдневную акцию. Спортсмены ассоциации киокусинкай России поддерживают акцию #ОставайсяДонором уже второй раз. В апреле они так же сдавали кровь в данном учреждении.

«Сегодня, в условиях сложной эпидемической обстановки, важно напомнить согражданам о необходимости оставаться донором несмотря на внешние факторы. Серия мероприятий донорской недели дает возможность проявить социальную активность и восполнить банк крови своего города для поддержания неснижаемого запаса высокоэффективных компонентов крови, — прокомментировала временно исполняющая обязанности директора, главный врач Центра крови ФМБА России София Голосова, — Сохранение донорской активности во многих случаях является неотъемлемой частью своевременного оказания медицинской помощи пациентам с серьезными заболеваниями, а также экстренным больным».

Для привлечения участников к акции #ОставайсяДонором была организована рассылка через портал Госуслуги. Благодаря чему почти 9000 человек подтвердили свое желание прийти и сдать кровь в период донорской недели. В их числе и почетные доноры России.

«Девиз «Молодежки ОНФ» — мы там, где нужна помощь. И он так же хорошо подходит к донорству. К нам присоединились известные актеры, певцы, музыканты, телеведущие, а также спортсмены — представители Федерации Бокса России, Ассоциации киокушинкай России, Федерации Дзюдо и многие другие. Вместе с нами кровь сдавали Главы субъектов и Волонтеры штабов #МыВместе. Врачи говорят, что у доноров «добро в крови». И это не простое время, которое мы сейчас переживаем доказывает, что именно «добро» является универсальным языком общения в любых, даже самых сложных ситуациях. Я благодарен каждому, кто участвовал в марафоне #ОставайсяДонором», — отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член центрального штаба Игорь Кастюкевич.

В рамках мероприятий Всероссийского марафона #ОставайсяДонором во всех учреждениях службы крови соблюдается комплекс противоэпидемиологических мероприятий, в т.ч. правил использования средств индивидуальной защиты, масочного режима.

Напоминаем, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре, а также с адресами учреждений и их актуальными «донорскими светофорами» можно на официальном интернет-портале Службы крови https://yadonor.ru/ и https://www.оставайсядонором.рф/

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