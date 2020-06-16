Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Города Кириши и Гатчина, а также Лужский психоневрологический интернат подпортили «равномерную» статистику Ленинградской области по распространению коронавирусной инфекции. Такой вывод можно сделать из данных регионального оперативного штаба за 16 июня.

Напомним, в Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 70 зараженных коронавирусной инфекцией граждан и зафиксирована одна смерть от COVID-19. По официальным данным, с начала пандемии в регионе выявлено 3696 заболевших, 2796 человек выздоровели, 24 человека умерли.

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За прошедшие сутки новые случаи заражения выявлены в десяти районах Ленобласти. Однако суточный рост числа заболевших в регионе произошел, прежде всего, из-за двух населенных пунктов и одного очага в социальном учреждении.

Как и ранее, большое число выявленных зараженных зафиксировано в Гатчине — семь за сутки и 503 с начала пандемии, Кириши — 11 за сутки и 101 с начала пандемии и Лужском ПНИ — 11 за сутки и 30 с начала пандемии.

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Также по пять новых случаев зафиксировано в населенных пунктах Сертолово (90) Всеволожского района и Горбунках (14) Ломоносовского района, четыре — в посёлке Новый Свет (43) Гатчинского района. Три в Тосно (53), по два случая выявлено в н.п. Волосово (23), Тайцы (32), Коммунар (60), Приозерск (33).

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По одному случаю в насланных пунктах: Рабитицы (два), Большая Вруда (14), Ненимяки (три), Бугры (13), Малое Верево (13), Пудость (16), Большие Колпаны (10), Глажево (пять), Кировск (57), Отрадное (40), Луге (15) и Громово (четыре).