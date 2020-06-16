Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В Свердловской области 17 июня ожидается непогода. Об этом сообщает областное управление МЧС.

По данным синоптиков, на территории региона возможны грозы и дожди. Также вероятен ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют населению не игнорировать прогноз синоптиков, вовремя принимать меры для защиты от непогоды и соответствующим образом планировать свои дела.

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