Москва, , 17:38 — REGNUM Стартовал новый образовательный проект Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Проект направлен на проведение обучающих занятий для участников конкурса в доступной и интересной форме. Образовательные программы помогут школьникам сформировать полезные навыки для успешной учебы и лучше подготовиться к основным этапам конкурса.

Образовательный проект конкурса «Большая перемена» не похож традиционные образовательные курсы в привычном понимании. Основные форматы программ — это образовательные марафоны, проектные школы по направлениям конкурса, а также мотивационные курсы, которые формируют у подростка интерес к знаниям и саморазвитию. Экспертами проекта выступят признанные профессионалы в различных сферах — науке и технологиях, образовании, искусстве и психологии.

Девиз проекта — «Следуй за белым кроликом». Игровой персонаж введен в курс как символ любознательности и готовности к встрече с новым и неизвестным, стремительного движения вперед.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что образовательный трек даст возможность участникам расширить свои знания, получить полезную информацию по выбранному направлению конкурса, а также развить soft-kills.

«Образовательные программы «Большой перемены» призваны продемонстрировать современным подросткам, что образование может быть нескучным, отличаться от привычных школьных уроков и мотивировать к получению знаний и навыков, необходимых в современном мире», — отметила Наталия Мандрова.

По ее словам, программы базируются на популярных у подростков информационных технологиях, и формируют «моду» на образование и саморазвитие. Кроме этого, программы «Большой перемены» будут давать учителям и педагогам дополнительного образования необходимые методические руководства для применения в своих школах.

Первый курс проекта — «Бери максимум!» пройдёт в формате образовательного марафона и будет включать в себя набор коротких обучающих видео, лонгридов и ежедневных заданий-челленджей. Курс-марафон поддерживается чат-ботом в группе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте, который будет информировать участников о новых заданиях и сопровождать их в течение курса.

Марафон дает возможность старшекласснику освоить важные для будущей учебы в вузе навыки — самоорганизации и самоконтроля, систематизации и запоминания большого объема информации, помогает развить внимательность к деталям, освоить навыки рационального чтения и ведения конспектов.

Хедлайнерами курса выступят Народный артист России, актер и режиссер, художественный руководители театра Олега Табакова Владимир Машков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, а также хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор Алла Карташева.

Конкурс «Большая перемена» — это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8−10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса «Большая перемена» — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем — очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8−9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8−9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФи Федерального агентства по делам молодежи.