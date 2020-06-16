Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Адвокат семьи аспирантки Анастасии Ещенко, убитой историком Олегом Соколовым, обратится в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться, кто разместил в интернете видеозапись с мобильного телефона Соколова, на котором запечатлена предсмертная ссора девушки с предполагаемым убийцей. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала адвокат семьи Ещенко Александра Бакшеева.

Напомним, на платформе YouTube 15 июня было размещено видео ссоры между Ещенко и Соколовым. Запись, которая велась самим Соколовым, предположительно, сделана незадолго до убийства девушки, совершенного в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка на набережной реки Мойки.

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«Мы обратимся с этим вопросом в следственные органы. Подобная ситуация совершенно неприемлема, очень жаль, что родителям (Анастасии Ещенко) пришлось это пережить снова», — прокомментировала ситуацию Александра Башкеева.

Также собеседница агентства отметила, что опубликованное видео содержалось в материалах уголовного дела, доступ к которому имелся у очень ограниченного круга лиц.

«[Видео опубликовать] мог тот человек, который хотел эту ситуацию монетизировать и дополнительно, возможно, дискредитировать Соколова», — пояснила собеседница агентства.

В свою очередь бывший адвокат Олега Соколова Александр Почуев отметил, что публикации материалов дела до оглашения их судом допустимы лишь в целях защиты, а не обвинения, ввиду приоритета личных прав над публичным интересом.

Почуев также предположил, что распространенное в сети видео могло быть украдено либо на этапе проведения экспертиз по делу, либо в конце прошлой недели, после того как суд вскрыл пакеты с вещественными доказательствами по делу.

«Вот два возможных источника утечки. Я же, с самого начала дела, призывал к сохранению тайны личной жизни. Но ради «красного словца» и «длинного рубля» злоумышленники регулярно нарушали закон и публиковали шокирующие подробности. Это уже сформировало обвинительный вердикт и лишило отправляемое правосудие по делу его необходимой непредвзятости», — считает бывший защитник Соколова.

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