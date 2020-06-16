Тамбов, 16 июня 2020, 17:36 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 16 июня, на XXXII конференции регионального отделения «Единой России» губернатор Александр Никитин выступил с инициативой закрепить работу регионального волонтёрского центра в качестве нового партийного проекта, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Затронув тему партийных проектов, глава региона Александр Никитин отметил, что много лет на Тамбовщине с большим успехом действуют три региональных проекта: «Социальный автопоезд «Забота», «Народная инициатива», «Мобильные приемные Партии». По его словам, эти проекты проверены жителями и временем, но необходимо искать новые точки соприкосновения с гражданами — подумать над внедрением новых региональных проектов.
В региональный волонтёрский центр за три месяца работы поступило почти две тысячи заявок. Всех, кто помогает гражданам в период распространения коронавирусной инфекции, объединила акция «Мы вместе». На сайте «Мывместе2020» они прошли обязательный инструктаж и обучение по мерам безопасности. Добровольцы покупают и доставляют заявителям продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогают вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ.
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