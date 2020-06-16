Амстердам, , 17:35 — REGNUM Петиция с призывом ограничить количество туристов, прибывающих в город, собрала более 18 тысяч подписей в Амстердаме. Об этом 16 июня сообщает DutchNews.nl.

Жители города предложили городскому совету Амстердама ввести лимит на проживание туристов в городе, который будет действовать в течение пяти лет, запрет на открытие новых гостиниц и аренду жилья для отдыха. Кроме того, предлагается повысить туристические налоги.

Для рассмотрения городским советом и проведения референдума по данному вопросу петиция должна набрать 27 тысяч подписей. На сегодняшний день въезд в Нидерланды разрешён туристам из стран Евросоюза, кроме Швеции и Великобритании. Туристы из стран, не входящих в ЕС, пока не могут посетить страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии въезда в Нидерланды для граждан 12 стран.

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