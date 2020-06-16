Москва, , 17:32 — REGNUM Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы, сошлись во мнении эксперты, собравшиеся на Круглый стол Экспертно института социальных проблем (ЭИСИ) в Москве.

На мероприятии собрались врачи-эпидемиологи, представители ВОЗ, волонтёры. Участники подчеркнули, что наша страна эффективно противостояла эпидемии во многом благодаря своевременному введению ограничительных мер. Также в кратчайшие сроки удалось мобилизовать систему здравоохранения.

«Конечно, окончательная победа над коронавирусом еще не достигнута, но пик пандемии Россия прошла, как говорится в докладе ЭИСИ, с меньшими потерями, чем США или большинство стран Европы. Среди стран с большой численностью и большой платностью населения — а у нас плотность в агломерациях достаточно большая — у нас самая низкая летальность и самая высокая обеспеченность коечным фондом, и один из самых высоких охватов тестирования среди больших стран. По охвату тестированием мы вообще стоим на втором месте после США, но не следует забывать, что в США населения в два раза больше. А летальность в среднем в России ниже среднемировой в пять раз», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«При этом умеренная стратегия, нет полного нокдауна, как например, в Италии, Испании или Франции. И в результате, по оценкам МВФ, в России будет меньшее падение экономики, чем во многих развитых странах, затронутых пандемией. Ориентиром Россия выбрала спасение жизни граждан, но при этом и сохранение экономики», — подчеркнул политолог, — Ключевые факторы — эффективность управления, единство элиты, готовность системы здравоохранения к мобилизации и общественная солидарность».

«Система управления показала, что она быстро и гибко реагирует на кризисы. Система принятия оперативных решений даже при работе в ручном управлении, показывает, что она позволяет оперативно решать поставленные руководством задачи. Быстро были созданы системы мониторинга и антикризисного управления, удалось выстроить систему контроля, в том числе и систему жесткого контроля выполнения решений со стороны первого лица государства. Президент с самого начала эпидемии работал по анализу и по выработке решений по противостоянию пандемии. Первое совещание прошло еще 29 января, когда Китай еще только-только начал закрываться. Все делалось «на опережение», — продолжил Павел Данилин.

«Гибкость и разумное делегирование полномочий позволили на уровне регионов оперативно и адекватно реагировать на изменение ситуации. Не пришлось всем управлять из центра, что всегда приводит к проблемам, в первую очередь, на местах, когда решения принимаются либо «под одну гребенку», либо из центра принимаются решения на основе информации с мест. Здесь все оперативные решения принимались на местах. Были привлечены вирусологи, эпидемиологи, и все решения принимались с ними вместе», — свой комментарий эксперт.