Тюмень, , 17:32 — REGNUM В Тюменской области до 24 июня принимаются заявления от желающих быть наблюдателями за проведением общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом заявил председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев 16 июня, сообщает ИА «Тюменская линия».

Для обеспечения прозрачности хода голосования на каждом избирательном участке должно быть не менее 5−6 представителей общественности, отметил Геннадий Чеботарёв. На сегодня подано 5 966 заявлений от потенциальных наблюдателей — от граждан, представителей политических партий, общественных объединений и некоммерческих организаций. Часть из них уже рассмотрена на заседании совета Общественной палаты.

Окончательное назначение наблюдателей пройдёт 19 июня. Впрочем, заявления можно подавать до 24 июня. Они тоже будут рассмотрены. Голосование по поправкам к Конституции России назначено на 1 июля 2020 года.