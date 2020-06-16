Курск, , 17:13 — REGNUM В Курской области из 60 новых случаев заражения коронавирусом 41 зарегистрирован у женщин и 19 — у мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заражение подтвердилось у одного ребёнка младше шести лет, двух детей 7−14 лет, двух человек от 18 до 29 лет, 21 человека в возрасте от 30 до 49 лет, 27 человек от 50 до 64 лет и у шести человек старше 65 лет.

Из 4118 случаев 2244 выявлено в Курске, 239 — в Железногорске, 201 — в Курском районе, 131 — в Поныровском районе, 104 — в Золотухинском районе, 80 — в Обоянском районе, 78 — в Щиграх, 75 — во Льгове, 74 — в Октябрьском районе, 69 — в Фатежском районе, 66 — в Курчатовском районе, 64 — в Кореневском районе, 52 — в Мантуровском районе, 50 — в Черемисиновском районе, по 48 — в Горшеченском и Тимском районах, 41 — в Медвенском районе, по 39 — в Большесолдатском и Беловском районах, 35 — в Суджанском районе, 34 — в Касторенском районе, 33 — во Льговском районе, 31 — в Железногорском районе, 27 — в Щигровском районе, по 24 — в Глушковском районе и Фатеже, 23 — в Солнцевском районе, 22 — в Хомутовском районе, по 21 — в Конышевском районе и Дмитриеве, 19 — в Пристенском районе, по 18 — в Судже и Советском районе, десять — в Дмитриевском районе, восемь — в Рыльске, семь — в Рыльском районе, один — в Курчатове.

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