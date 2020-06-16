Магас, , 17:04 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц завели в Ингушетии после перестрелки, в ходе которой погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе СК России.

По данным следствия, во вторник, примерно в 13:00 на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. В результате погибли четверо мужчин, еще трое с ранениями различной степени тяжести находятся в больнице. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По неподтвержденной информации, конфликт, переросший в перестрелку, произошел из-за земельного спора. По данным СМИ, среди погибших — двое сотрудников правоохранительных органов и двое местных жителей.