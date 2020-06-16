Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM В Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область) введено круглосуточное дежурство. Об этом сообщил блогер Всеволод Могучев в социальной сети «ВКонтакте».

"Организовано круглосуточное дежурство с учетом соблюдения действующего законодательства из-за опасения, что могут быть организованы провокации», — написал Могучев.

По словам блогера, дежурство организовано по требованию схиигумена Сергия (Романова), бывшего духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской. Наставница общины игуменья Варвара оставила монастырь, добавил Могучев.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени Романова предадут церковному суду. До этого Сергию ввели запрет на проповеди и священнослужение.

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