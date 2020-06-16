Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Над несколькими регионами Ленинградской области во вторник прошли ливни, в результате которых, например, затопило улицы города Кингисепп, а в одном из торговых центров Гатчины с потолка полился «душ». Об этом 16 июня в социальных сетях сообщают очевидцы.

В Сосновом Бору после ливня затопило тротуары (цитата группы «Маяк. Сосновый Бор") Vk.com/mayaksbor

Посты о непогоде оставляют жители разных районов Ленобласти. Так, жители Соснового Бора пишут, что в городе помимо ливня и грозы прошел град. После чего на проспекте Героев на месте пешеходной дороги образовалось целое озеро.

В Гатчине сильного дождя не выдержала крыша торгового центра, в результате на головы посетителей пролился настоящий душ.

А в Кингисеппе после дождя затопило несколько улиц.

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Отметим, ливни и грозы с порывами ветра до 16−17 м/с в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге ожидаются 16 и 17 июня.

На Северную столицу надвигается дождевой фронт.

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