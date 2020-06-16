Москва, , 16:48 — REGNUM Аккаунт конкурса «Лидеры России» в Твиттер заблокирован. При попытке зайти в него появляется сообщение о приостановке действия учетной записи. Традиционно соцсеть приостанавливает действие аккаунтов, нарушающих правила Твиттер.

«Я, конечно, считаю, что это политически мотивированное действие. как Вы понимаете, никакого нарушения законов, никакого экстремизма в Твиттере «Лидеров России» содержаться не может, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА РЕ политолог, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова, — Мы прекрасно знаем, что такое конкурс «Лидеры России» — это мероприятие, направленное исключительно на выявление лучших управленцев в стране, людей, которые обладают наиболее современными компетенциями».

«И, конечно, эту блокировку можно назвать вмешательством во внутренние дела, как раз таким вмешательством, в котором так любят периодически обвинять Россию. Здесь ситуация прямо противоположная, и это, конечно, абсолютно политический ход», — завершила свой комментарий Анна Федорова.