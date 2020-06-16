Кэри, США, , 16:46 — REGNUM Из-за внутриигровой ошибки геймеры смогли обнаружить в Fortnite особый режим с видом от первого лица. Об этом 16 июня сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/Merl/status/1272606799456239616

В ходе проведения вчерашнего ивента Device («Устройство») один игрок случайно получил доступ к режиму с видом от первого лица. Вероятно, это нововведение официально появится в следующем сезоне Fortnite.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Fortnite прошло внутриигровое событие под названием Device, в ходе которого часть карты оказалась затоплена водой. Помимо этого геймеры смогли увидеть сюжетные вставки с участием Джонси — одного из центральных персонажей игры.

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