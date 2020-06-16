Липецк, , 16:46 — REGNUM Правобережный районный суд города Липецка с 16 до 28 июня приостановил свою работу из-за вспышки коронавируса, сообщила ГТРК «Липецк».

Соответствующее предписание выдало региональное управление Роспотребнадзора из-за девяти выявленных в суде случаев заражения коронавирусом. С заражёнными контактировали не менее 20 человек, несколько человек госпитализированы.

Помещения продезинфицировали, источник заражения устанавливается. Делами закрывшегося суда займётся Октябрьский районный суд. В других судах областного центра также обещают провести проверки по всем выявленным случаям заражения коронавирусом.

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