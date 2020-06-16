Махачкала, , 16:57 — REGNUM Восемь граждан Азербайджана пострадали в ходе беспорядков, произошедших в южном Дербентском районе Дагестана. Госпитализация понадобилась одному человеку, но и он вскоре был отпущен, сообщили 16 июня в центральной городской больнице (ЦГБ) Дербента.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером возле села Куллар, где развернут палаточный лагерь для азербайджанских граждан, которые ранее не смогли покинуть Россию из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавируса. По предварительным данным, около 400 человек, недовольные их задержкой на территории Дагестана, попытались перекрыть федеральную трассу, а затем закидали камнями сотрудников правоохранительных органов.

«В ЦГБ Дербента с различными легкими травмами поступили всего восемь граждан Азербайджана. Семерым была оказана помощь амбулаторно, один человек был госпитализирован. Позже и он написал заявление и отказался от госпитализации. Отпустили», — цитирует «Интерфакс-Юг» представителя медучреждения.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что в результате беспорядков пострадали семь сотрудников правоохранительных органов и пять служебных автомобилей. В отделы полиции были доставлены около 90 граждан Азербайджана. Следственные органы по факту произошедшего проводят проверку.

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