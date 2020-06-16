Сан-Диего, США, , 16:40 — REGNUM Разработчики из Psyonix пообещали выпустить масштабное обновление для игры Rocket League, приуроченное к пятой годовщине проекта. Об этом 16 июня сообщается на официальном сайте студии.

Празднование годовщины начнётся в конце июня 2020 года с двухнедельного ивента. Во время его проведения игрокам будут доступны особые режимы и тематические предметы в виртуальном магазине.

Напомним, Rocket League — это соревновательная игра, в которой геймеры пытаются забить мяч в ворота, управляя автомобилем. Её релиз состоялся в 2015 году.

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