Рига, , 16:40 — REGNUM В 2020 году против сотрудников Службы государственных доходов (СГД) Латвии было возбуждено 21 дисциплинарное дело, из них 11 дел уже находятся на рассмотрении. Об этом 16 июня сообщает ЛЕТА.

По данным журналистов, в качестве наказания в восьми случаях за пять месяцев 2020-го были применены дисциплинарные меры — освобождение от занимаемой должности, в семи случаях была снижена зарплата.

Отмечается, что в 2019 г. за этот период к сотрудникам СГД были применены дисциплинарные взыскания в 33 случаях, 12 человек были уволены. 19 сотрудникам снизили зарплату, а ещё двум объявили выговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня работники Управления внутренней безопасности СГД Латвии задержали членов организованной группы, в которую входили и действующие сотрудники ведомства.