Йошкар-Ола, , 16:38 — REGNUM В Марий Эл 16 июня открылись все 533 участковых избирательных комиссии (УИК) для участников голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома республики.

С сегодняшнего дня жители республики могут подать заявление о голосовании по месту нахождения в любой УИК. С 5 по 21 июня такие заявления уже принимают территориальные избирательные комиссии и многофункциональные центры (МФЦ).

Кроме того, с 16 июня любой избиратель может подать заявление для проведения голосования вне избирательного участка — «на дому». Для этого необходимо лично или через других лиц в письменной или устной форме обратиться в УИК, где гражданин включен в списки избирателей. Также можно обратиться через портал госуслуг.

Члены участковой комиссии предоставят возможность отдать голос участнику голосования дома с 25 по 30 июня или в день голосования 1 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в общее число УИК входят 13 избирательных участков в местах временного пребывания граждан. В работе избирательных комиссий всех уровней в регионе принимают участие более 5 тыс. человек. В списке избирателей на территории республики по состоянию на 1 января 2020 года внесены 539 829 человек.

Ранее глава Марий Эл Александр Евстифеев предложил руководителю регионального управления Роспотребнадзора Светлане Булатовой провести тестирование на коронавирус членов всех участковых избирательных комиссий.

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