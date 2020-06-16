Лос-Анджелес, США, , 16:36 — REGNUM Riot Games анонсировала серию киберспортивных турниров по соревновательному шутеру Valorant. Об этом сообщается 16 июня на официальном сайте компании.

В Valorant Ignition Series примут участие представители 20 профессиональных киберспортивных организаций со всего мира. Первые турниры в серии (RAGE VALORANT JAPAN Invitational и G2 Esports Invitational) пройдут с 19 по 21 июня 2020 года.

Напомним, Valorant — это тактический соревновательный шутер от компании Riot Games, авторов League of Legends. Геймеры называют его «смесью Counter Strike с Overwatch».

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