Варшава, , 16:31 — REGNUM В магазине GOG Galaxy 2.0 можно получить бесплатную копию игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 16 июня сообщает «Игромания».

Для получения «Ведьмака» в GOG необходимо иметь копию игры на PC (в других сервисах) или консолях. Акция продлится до 23 июня 2020 года.

Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр. С его помощью геймеры могут объединить данные своих аккаунтов в других онлайн-магазинах в единую библиотеку.

